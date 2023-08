Governo e parceiros promovem competições de jogos eletrônicos na Expoacre

A forma de fazer negócios na Expoacre mudou e se adaptou aos novos tempos. Prova disso é a presença do mercado de jogos eletrônicos na 48ª edição da feira. E foi pensando na atração de investimentos para desenvolver o setor no estado, além de descobrir novos talentos que possam contribuir para o objetivo, que o governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), as federações das Indústrias (Fieac), Acreana de Games e Tecnologia (FGAT) e a Liga Acreana E-Sports promovem competições de jogos eletrônicos com a Copa Expogames.

O evento é realizado em duas etapas. Na primeira, os competidores disputaram a fase classificatória de forma virtual. Já as batalhas da fase final da competição são feitas no estande Seict Games, anexo ao Espaço Indústria. Além de promover as disputas nas categorias Fifa 2023, League of Legends (LoL), Counter Strike: Global Offensive e Free Fire, o local também possibilita o contato do público com outros jogos a partir da disponibilização de consoles na tenda.

“Esta é uma estratégia que cresce a cada ano dentro da Expoacre, com o objetivo de estimular a participação dos jovens nesse mercado tecnológico, que aumentou 152% ano passado. Além da questão educacional que se apresenta como uma oferta para motivação, atenção e trabalho em equipe, existe a qualificação desse público para o mercado de trabalho de tecnologia e bioeconomia”, declarou o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita.

Chefe do Departamento de Planejamento da Seict e coordenadora do espaço, Caroline Correia, destaca que o mercado de games gera um grande fluxo de dinheiro mundo a fora, e que o objetivo do governo ao dar esse e outros estímulos é gerar emprego e renda aos jovens do estado: “A secretaria está mostrando para a nossa juventude que passa pelo Parque de Exposições que os jogos não são somente brincadeira, mas podem ser um meio profissional que traz bons resultados”.

O universitário Thiago de Araújo é um dos participantes das fases presenciais das competições. Ele destacou que a iniciativa está envolvendo de forma positiva a comunidade, principalmente os estudantes. “É um evento muito bom, que desperta o interesse das pessoas. Só tenho elogios a fazer e, por isso, convido a todos a passarem no estande Seict Games. Isso aqui está abrindo as portas para que os games se tornem um negócio comercial sério”, declara.

Todas as modalidades terão premiações viabilizadas pela Fieac para o primeiro e segundo lugar. Álefy Xavier, que preside a Federação Acreana de Games e Tecnologia, destaca a importância da parceria entre as instituições para fortalecer o mercado no Acre. “É fundamental para atrair investimentos, construir uma nova dinâmica de negócios e trazer inovação. É uma estratégia para trazer pessoas e promover educação, inclusão social, desenvolvimento cognitivo e outros”.

O que disseram

“É emocionante ver como os games têm inspirado e engajado os jovens. Na nossa feira de exposições estamos fortalecendo essa paixão, incentivando habilidades criativas e colaborativas. A parceria da secretaria com as demais instituições envolvidas nessas atividades tem sido fundamental para oferecer oportunidades enriquecedoras e abrir portas para um futuro empolgante na indústria de jogos”, Ricardo Damasceno, diretor de Ciência e Tecnologia da Seict.

“O mercado eletrônico, especificamente o de games, vem crescendo forte nos últimos anos e tem agregado positivamente. Fomentar esse setor durante a feira, trazendo um pouco da área para o Parque de Exposições tem sido uma experiência incrível. As pessoas estão vendo e entendendo a importância dos esportes eletrônicos e o fortalecimento deles como ferramenta profissional”, Akira Yoshiga, coordenador de e-Sport da Federação do Desporto Universitário Acreano (FDUA).