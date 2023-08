Veiga marca, e Palmeiras sai na frente contra o Atlético-MG

No duelo brasileiro das oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras saiu em vantagem ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (2), no Mineirão, em Belo Horizonte.

O único gol do jogo de ida foi marcado por Raphael Veiga, ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, em belo chute da entrada da área. Foi a primeira vitória do time paulista no Mineirão pela Libertadores.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (9), também às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Ao Palmeiras, caberá um empate para ir às quartas. Já o Galo precisará vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Se triunfar por um gol de vantagem, o Alvinegro decidirá sua classificação nos pênaltis.

Mas, para isso, o Atlético terá que ganhar pela primeira vez sob o comando do técnico Felipão. Desde a estreia do treinador, em 21 de junho, foram nove jogos sem vitória: cinco derrotas e quatro empates.

Como foi o jogo

O primeiro lance de grande perigo veio aos 7 minutos. Após erro de Battaglia, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar no Mineirão, mas desperdiçou, chutando por cima. Naquele momento, a torcida do Galo cantava alto para empurrar o time.

Aos 8, Everson evitou que o Alviverde marcasse. Em novo cochilo da defesa, o camisa 22 pegou chute de Dudu.

Aos 10 minutos, com Jemerson e Saravia, o Atlético deu a resposta. Os dois chutes, porém, não foram o suficiente para estufar a rede de Weverton.

Aos 28 minutos, veio o gol da partida. E quem marcou foi o Palmeiras. Pegando chute de primeira, o meia Raphael Veiga colocou a bola no canto direito de Everson: 1 a 0.

Atlético tenta, mas é ineficaz

Nos minutos seguintes, o Atlético até que tentou criar, mas foi ineficaz. A melhor jogada veio aos 36, com Hulk. Tentando uma meia bicicleta, o camisa 7 viu a bola cruzar a área e ganhar a linha de fundo.

Na volta do intervalo, o Galo partiu para cima e, aos três, quase viu a igualdade no marcador. Após cruzamento da esquerda, Jemerson cabeceou e Weverton pegou no reflexo.

Aos 28 minutos, Pedrinho deu lindo passe para Igor Gomes. O meia, no cruzamento, achou Paulinho que, cara a cara com o goleiro do Palmeiras, viu o chute mascar e não ganhar força.

Sem sucesso nas tentativas de empatar a partida, Felipão acionou mais três atletas de uma vez só. Kardec, Mariano e Hyoran entraram nos lugares de Pavón, Mariano e Paulinho. Mas não resolveu.

O Atlético continua sem vencer, aumentou seu jejum e a pressão sobre Felipão.

Atlético-MG 0 x 1 Palmeiras

Atlético-MG: Everson; Saravia (Mariano), Jemerson, Igor Rabello e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio (Pedrinho), Zaracho (Igor Gomes); Paulinho (Alan Kardec), Pavón (Hyoran) e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Gabriel Menino (Rios), Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Rony e Artur (Marcos Rocha). Técnico: Abel Ferreira.

Gol: Raphael Veiga, aos 28 minutos do primeiro tempo, para o Palmeiras.

Cartões amarelos: Gabriel Menino, Jhon Jhon (PAL); Arana (CAM).

Motivo: Jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

Data: 2 de agosto de 2023 (quarta-feira).

Local: Mineirão, em Belo Horizonte.

Horário: 21h30 (de Brasília).

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Diego Bonfa e Maximiliano Del Yesso; todos argentinos.

VAR: German Delfino (ARG).

Público: 52.587.

Renda: R$ 2.357.905,70.