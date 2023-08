Athletico x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Athletico vem de eliminação nas oitavas de final da Libertadores para o Bolívar, nos pênaltis. Pelo Brasileirão, o Furacão empatou com o Santos na última rodada após sair na frente e levar gol no fim. A equipe rubro-negra não perde há quatro jogos na Série A, com dois empates (seguidos) e duas vitórias. A última derrota foi para o Fortaleza, em 9 de julho. O Athletico ocupa a sétima colocação, com 28 pontos.