Homem de 42 anos é abordado por bandidos e ferido com facada nas costas no Segundo Distrito

Por Davi Sahid

Altemir Constantino dos Santos, de 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser ferido com uma facada nas costas na tarde desta terça-feira, 15, no Loteamento Farhat, nas proximidades do Parque de Exposições Wildy Viana, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Altemir estava caminhando em via pública quando dois homens não identificados o abordaram e desferiram uma facada nas costas da vítima. Mesmo ferido e para não ser morto, Altamir ainda conseguiu correr até ao Posto Correntão na BR-364 e pediu ajuda.

Duas ambulância do SAMU foram acionadas. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Altemir ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a médica do SAMU, o paciente está estável, mas seu quadro clínico pode se agravar, devido a perfuração nas costas ter sido profunda.

Policiais Militares estiveram no local do crime e em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.