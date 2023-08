Vídeo mostra ação truculenta das forças de segurança durante reintegração de posse

FOTO: JARDY LOPES

O videomaker do ac24horas, repórter Whidy Melo, realizou nesta terça-feira, 15, uma reportagem especial montando os bastidores da reintegração de posse na invasão Terra Prometida, no bairro Irineu Serra, em Rio Branco.

No local, desde as primeiras horas, o clima era de tensão, com os moradores aflitos com a derrubada de seus lares. Após negociação entre as partes, homens armados da segurança pública do Estado dispararam spray de pimenta e bala de borracha em parte dos manifestantes que reagiram ao cumprimento da ordem judicial.

Em meio a ação truculenta da polícia, moradores da invasão que se exaltaram acabaram sendo presos. Desolados, boa parte dos moradores, incluindo crianças, ficaram chorando ao ver suas residências sendo demolidas.

ASSISTA AO VÍDEO: