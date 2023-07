Sogro vai tirar satisfação por genro maltratar sua filha e recebe duas terçadada no bairro Aviário

Francisvaldo Paulo do Nascimento, de 49 anos, foi ferido a golpes de terçado na noite deste sábado, 15, após uma discussão com o seu genro em um condomínio situado na Travessa Vera Cruz, no bairro Aviário, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Francisvaldo chegou até o condomínio aonde reside seu genro para tirar satisfação do porquê que ele estava maltratando a sua filha. O sogro começou a discutir com seu genro e partiram para as agressões físicas. O genro tomou posse de um terçado e desferiu dois golpes que atingiram a cabeça do sogro.

Populares acionaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francisvaldo com dois cortes profundo na cabeça ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e não conseguiram prender o autor do crime.