Médico morre carbonizado ao colidir veículo contra carreta na BR-364

Um grave acidente na altura do km 35 da BR-364, envolvendo uma caminhonete e uma carreta sobre a ponte do rio Iquiri, deixou matou o médico Edmo Orlando Fonseca Coelho, que também é coronel aposentado da Polícia Militar.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a carreta seguia sentido Porto Velho-Rio Branco e a caminhonete sentido contrário na contra-mão.

Segundo o motorista da carreta, ele avistou a caminhonete em sua direção e teria feito sinais de luz para chamar atenção, mas o mesmo não voltava para sua pista de origem.

O caminhoneiro então resolveu jogar a carreta para a contra-mão para evitar a colisão, mas segundo ele, a força do impacto foi tão forte que a caminhonete teria puxado o caminhão, que por muito pouco não caiu da ponte, que mede cerca de 15 metros de altura.

No caminhão viajavam três pessoas. O motorista, esposa e um filho. O motorista da caminhonete, Edmo Orlando, morreu preso nas ferragens e carbonizado.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a caminhonete ainda estava em chamas e parte do caminhão já estava começando a incendiar.

Os bombeiros agiram rápido e conseguiram conter as chamas e salvar a família que estava na cabine do carreta, que saiu ilesa. De acordo com informações de militares que estiveram no local, foram encontradas várias latas e garrafas de cervejas no local do acidente.