Mulher que voltava do trabalho morre ao ser atingida por Amarok na estrada de Boca do Acre

Uma colisão que aconteceu por volta das 17h30 desse sábado, 15, entre uma caminhonete modelo Amarok e uma motocicleta na BR-317, no km 58 da estrada de Boca do Acre sentido a Rio Branco, tirou a vida da motociclista Eliandra Silva de Lima, de 25 anos.

Ela voltava do trabalho quando teve sua moto atingida pela caminhonete, que segundo testemunhas, estava em alta velocidade e colidiu na traseira da moto Yamaha.

Segundo populares que avistaram a colisão, o impacto foi tão forte que a caminhonete teria arrastado a moto por cerca de 100 metros de distância e a mulher que estava na moto teve morte instantânea.

Amigos da vítima chegaram a comentar que ela estava indo pra casa se arrumar, pois iria para um aniversário de 15 anos de uma amiga e que Eliandra teria até comprado até roupa para sair.

O condutor da caminhonete não prestou socorro e fugiu do local. Populares reconheceram a caminhonete que é bem conhecida na região, mas não se sabe ainda quem estava dirigindo.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e fez a sinalização enquanto a PRF chegava.

Peritos do IML também estiveram no local para o trabalho da perícia criminal e recolhimento do corpo para exames cadavérico.