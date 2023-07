Tiros são ouvidos de dentro do presídio Antônio Amaro Alves

Uma sequência de disparos de armas de fogo foram ouvidos por volta das 13:30 desta quarta-feira, 26, durante a rebelião de líderes de facção criminosa que dominaram o presídio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco. Mais de 200 policiais militares tentam conter 90 presidiários que estão armados com fuzis, pistola e farta munição após invadirem o depósito de armas da unidade prisional.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local com equipe do Corpo de Bombeiros. Dois policiais penais estão sendo feitos de reféns. Um outro policial foi ferido com um tiro nos olhos e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.