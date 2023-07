Prefeitura alinha últimos detalhes para entregar obras do Recupera Rio Branco

Em uma reunião, nesta quarta feira (26), para definir os últimos acabamentos nas ruas pavimentadas do programa Recupera Rio Branco, os secretários de Planejamento, de Cuidados com a Cidade, de Gestão Administrativa e da RBTrans definiram o cronograma para a conclusão das obras.

Das 440 ruas, mais de 40 já foram concluídas, indo para os últimos detalhes que são de limpeza, pintura e sinalização.

“Há mais ou menos 20 anos, como já foi falado por alguns moradores, que não recebiam nenhum benefício, então como a gente começou a mexer, e aparece todo tipo de problema. Nós nós estamos fazendo um serviço decente, de vergonha, onde a população pode acreditar que o trabalho está sendo bem feito”, explicou o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira.

Os serviços de limpeza das ruas e dos córregos para a entrega das vias serão de responsabilidade da Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI).

“É uma sincronização nas ações da prefeitura, esse serviço de infraestrutura que o prefeito Tião Bocalom lançou, o Recupera Rio Branco, de ter sido um sucesso, então, fazendo a parte de infraestrutura, nós estamos entrando também com a limpeza, a manutenção na iluminação pública, em alguns locais necessários. É isso que tem sido feito, muito trabalho e eu tenho certeza que a população tem gostado do serviço que tem chegado, principalmente na periferia”, disse o secretário da SMCCI, Joabe Lira.

Os serviços de sinalização das vias, para a entrega definitiva à população, será de responsabilidade da RBTrans.

“Sob o comando do nosso prefeito Tião Bocalom, no programa Recupera Rio Branco nós tivemos várias recuperações. A recuperação da própria da rua, depois a limpeza, que é com o secretário da SMCCI, depois a RBTrans entra com toda a sinalização da via urbana, esse é o nosso papel de sinalizar para que a população tenha a melhor qualidade no serviço público”, concluiu o superintendente da RBTrans, Benício Dias.

Por Assecom/ Prefeitura