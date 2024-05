Prazo para inscrições no programa CNH Social se encerram nesta terça-feira (21) no Acre

Encerra amanhã, terça-feira, 21, o prazo para quem pretende participar do Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores (CNH Social). As inscrições podem ser feitas no site do Detran/Ac.

De acordo o órgão, esse ano o programa oferta cinco mil vagas nas modalidades CNH Estudantil, CNH Urbana e CNH Rural. 5% das vagas são para portadores de deficiência.

As inscrições e todo o processo de profissionalização são totalmente gratuitos, disponíveis para quem comprovar baixa renda. O programa CNH Social foi sancionado pelo governador Gladson Cameli em dezembro de 2021. Desde então, mais de 12 mil pessoas já conseguiram obter suas carteiras de motorista.