Estrada é fechada por indígenas um dia antes do show do cantor Amado Batista

A estrada no meio da floresta, que liga Porto Walter a Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, foi fechada com vários troncos de árvores nesta quarta-feira, 26. Muitos moradores de Porto Walter que estavam indo para Rodrigues Alves para assistir ao show do cantor Amado Batista, marcado para esta quinta-feira, 27, estão encontrando o caminho fechado.

Algumas pessoas desistiram da viagem, mas muita gente se aventurou. Algumas abriram novos caminhos na região de mata para passar com motocicletas e a pé. Um homem levava uma motosserra e cortou troncos para seguir a rota de moto.

Um autônomo que não quis se identificar disse ao ac24horas que a passagem foi interrompida pelos indígenas da etnia jaminawa do Igarape Preto. Os indígenas, segundo ele, estariam cobrando R$ 100 por pessoa para liberar a passagem.

O ac24horas não recebeu vídeo nem fotografia que confirmasse a informação da cobrança do “pedágio”, nem conseguiu contato com lideranças da etnia.

A estrada foi aberta no ano passado pelo governo do Estado e é cortada pelo Rio Juruá Mirim, onde a travessia de pessoas e veículos é feita em canoas e balsas improvisadas.