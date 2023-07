Centro de Línguas abre inscrições para o 2º semestre de 2023 em Cruzeiro do Sul

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Estudo de Línguas (CEL) em Cruzeiro do Sul, torna público o Edital nº 01/2023/SEE, que trata do processo de matrícula de alunos no segundo semestre de 2023 para o ingresso nos cursos de inglês, espanhol e libras, publicado no Diário Oficial nº 13.580, na terça-feira, 25.

Prioritariamente, as vagas são destinadas aos alunos a partir do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio da rede pública de ensino, mas também estarão abertas vagas para a comunidade em geral.

São 175 vagas disponíveis, e os cursos serão ministrados de forma presencial nos turnos da manhã, tarde e noite.

Os formulários de pré-matrícula on-line poderão ser acessados pelos seguintes links:

Alunos da rede pública

Comunidade

Vagas remanescentes

No ato do preenchimento do formulário on-line, o candidato deverá informar o número do seu CPF, dados pessoais, endereço residencial atualizado e e-mail pessoal (preferencialmente gmail), optando pelo curso de línguas e horário de preferência.

Para mais informações acerca da matrícula ou outras dúvidas, os interessados devem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp nº (68) 99968-9932, e-mail [email protected] ou pelo site https://www.celacre.com.