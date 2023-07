Polícia Militar atuará no policiamento e terá estande no Parque de Exposição Wildy Viana

Responsável por um serviço essencial nos grandes eventos, a Polícia Militar do Acre (PMAC) marcará presença em todas as noites da Expoacre 2023, a Feira Agropecuária do Acre, que acontecerá entre os dias 29 de julho e 6 de agosto. Além do emprego de seu efetivo no policiamento ostensivo, a fim de garantir segurança ao público, a instituição também participará de uma exposição, promovida pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que envolverá todos os órgãos do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

Entre as unidades da PMAC que participarão do evento estão os batalhões de Policiamento Ambiental (BPA), de Trânsito (BPTRAN), e de Operações Especiais – com suas companhias especializadas: Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) e companhias de Policiamento com Cães (CPCÃES) e de Policiamento de Choque (CPChoque), além das coordenadorias da Patrulha Maria da Penha e de Policiamento Comunitário, com equipes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), e diretoria do Colégio Militar Tiradentes (CMET).

“A PMAC mostrará seu trabalho não apenas garantindo a segurança por meio do policiamento, que será realizado todas as noites, dentro e fora do parque de exposições, mas também apresentando seus equipamentos, viaturas e outros materiais próprios do serviço policial. Convidamos, desde já, a população para visitar nosso estande, e será recebida da melhor forma possível”, disse o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias.

Os visitantes da feira também poderão prestigiar um repertório musical diversificado, com as apresentações da Banda de Música da PMAC e registrar aquela foto com as viaturas caracterizadas, o Camaro e o Fusca, mais conhecido como “Manduquinha”. Também será possível “vestir” o novo uniforme “azulão”, que estará disponível nos displays para fotos, dentro do estande da instituição militar.