1ª friagem do ano tem campanha para doação de agasalhos

Com a chegada da primeira friagem, a prefeitura de Rio Branco está realizando uma campanha para doação de roupas e cobertores para ajudar a amenizar o frio de quem não tem como se aquecer.

As doações vão ser direcionadas para a população de rua da capital acreana e podem ser entregues no Centro Pop, localizado na Rua Benjamim Constant, 1210, no Centro de Rio Branco.

A campanha pede ainda que os agasalhos e cobertores doados devem estar em boas condições de uso.

O telefone (68 99943-4305) também foi disponibilizado para quem quiser tirar dúvidas e obter mais informações sobre a campanha de solidariedade.