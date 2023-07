Na Expoacre, estande da Sesacre contará com ambulâncias e ônibus do Hemoacre

A uma semana do início da maior festa agropecuária do Acre, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) finaliza os últimos preparativos da programação para a feira. A Expoacre 2023 acontecerá entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A população terá disponível, durante os nove dias de feira, a assistência imediata do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com um posto médico, localizado no estande da Sesacre, e equipado com duas unidades móveis de suporte básico e avançado, respectivamente.

“A Sesacre estará no apoio junto ao Samu, prestando assistência à população que irá prestigiar a festa. Acontecerão, também, algumas ações educativas como forma de prevenção e cuidado com a saúde nesse período. É o governo zelando pelo bem-estar dos nossos cidadãos”, disse o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Hemoacre

Na feira, o ônibus do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) estará estrategicamente localizado para o fácil acesso da população. Além da coleta de sangue, a equipe da unidade realizará, também, ações visando atrair novos doadores.

Vigilâncias em saúde

Com o objetivo de promover ações de prevenção em saúde, durante a Expoacre alguns profissionais de áreas técnicas da Sesacre como das vigilâncias Sanitária, de Zoonoses e de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) realizarão atividades de orientação e fiscalização.

Na ocasião, serão realizados, ainda, testes rápidos, distribuição de preservativos e panfletagens sobre a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.