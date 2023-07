Peru registra neste domingo dois terremotos de magnitude 4,9 e 5,1 nas últimas horas

O Peru registrou, neste domingo, 2, dois terremotos de magnitude 4,9 e 5,1 na escala Ritcher nas últimas horas. Os tremores foram sentidos nas regiões sul e central do país. Segundo informações do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), não houve relatos de danos materiais ou pessoais, até o momento. Por volta das 5h46 (horário local), o tremor de magnitude 4,9 foi sentido em Lima, capital peruana. O epicentro do terremoto foi o distrito de Coayllo na província de Cañete, e profundidade de 125 quilômetros, segundo o relatório do Instituto Geofísico do Peru (IGP), atingindo uma intensidade de IV no distrito de Calango. As autoridades passaram a monitoras as áreas consideradas vulneráveis e não foi relatado nenhum dano estrutural. Segundo o Ministério dos Transportes e Comunicações, não houve danos em vias de comunicação ou nos serviços telefônicos. Também não houve tsunami na costa do país, de acordo com a Direção de Hidrografia e Navegação.

O outro tremor, de magnitude 5,1, de acordo com o Indeci, foi sentido às 20h25 (hora local) de ontem, com epicentro 18 quilômetros a oeste do distrito de Atico, na província de Caravelí, no região sul de Arequipa, atingindo uma intensidade de IV no Ático. O país está situado em área chamada Círculo de Fogo do Pacífico. A área registra, aproximadamente, 85% da atividade sísmica mundial. Em 2002, o Peru registrou um abalo sísmico a parte sul de Ica, ao sul de Lima, onde um movimento de magnitude 7,9 deixou mais de 500 mortos, além de milhões em perdas em infraestrutura e residências.

Fonte: Jovem Pan