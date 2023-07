Passageira é presa com droga em ônibus que saía de Rio Branco rumo à Vila Campinas na BR-364

Uma mulher identificada como Railar Granjeiro do Nascimento, de 18 anos, foi presa enquanto estava num ônibus que saía de Rio Branco com destino à Vila Campinas.

A prisão aconteceu por volta das 18 horas dessa segunda-feira, 3, quando uma equipe da ROTAM montava uma barreira na BR-364, na entrada do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, e parou o ônibus.

Fazendo uma revista no interior do ônibus, a passageira foi encontrada bastante nervosa no momento em que os policiais pediram sua identificação.

Quando ela abriu a bolsa para pegar os documentos pessoais, os policiais sentiram um forte odor, pois dentro da bolsa havia 70 gramas da super maconha Skank.

Os policiais conduziram Railar para a Delegacia de Flagrantes para ser ouvida e a mesma deve aguardar audiência de custódia.