Morador em situação de rua se joga na frente de motocicleta e causa grave acidente em Rio Branco

Por Davi Sahid

Um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida Getúlio Vargas nas proximidades do Colégio Barão do Rio Branco (CEBRB), deixou três pessoas feridas na noite desta noite de terça-feira, 14. O motociclista Antônio Pablo Cruz do Nascimento, 21 anos, e sua passageira Janaína Silva da Costa, 20, foram vítimas de um morador em situação de rua identificado como Kelcio Alves Lustosa, de 42 anos.

Testemunhas relatam que Antônio e Janaína trafegavam em uma motocicleta modelo Factor, de cor vermelha, no sentido bairro-centro quando foram surpreendidos por Kelcio, que de forma repentina e sem motivo aparente, tentou atravessar a avenida, pulando na frente da moto do casal e provocando o acidente.

O impacto deixou Kelcio com uma grave fratura no fêmur e escoriações pelo corpo, enquanto Antônio Pablo e Janaína sofreram fraturas no ombro e na clavícula, além de diversas contusões.

Populares que passavam na Praça da Revolução, acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde receberam os cuidados necessários.

A polícia militar, através do Batalhão de Trânsito, esteve no local para os procedimentos de praxe e isolou a área para a realização da perícia. Após o término a motocicleta envolvida no acidente foi removida da avenida.