Polícia investiga ameaças feitas a articulador político da prefeita de Senador Guiomard

A Polícia Civil abriu investigação poucos dias após ameaças feitas por mensagens de WhatsApp a Francisco Nazareno, principal articulador político da prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Francisco relata que no dia 02 de maio, por volta das 18h15min, começou a receber diversas ligações de videochamada que foram recusadas por ele não ter o número do celular em seus contatos. E que a partir de então foram mandadas mensagens de texto ameaçadoras dizendo para que se afastasse e esquecesse o Quinari ou então sua vida e a de sua família estaria em risco, e que foram ainda enviadas fotos de sua esposa e filhas, além da localização de sua residência.

A ouvidoria da SEGOV – Secretaria de Governo, da qual Francisco Nazareno é servidor, foi comunicada das ameaças e foi aberto um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Senador Guiomard.

Francisco Nazareno é conhecido no meio político por sua postura discreta, seriedade e habilidades nas articulações desde os tempos em que era filiado ao PSDB. Foi o coordenador político das campanhas do ex-prefeito James Gomes e da atual prefeita Rosana Gomes, sendo que atualmente conduz as articulações políticas de sua pré-campanha à reeleição.

Esta semana reuniram-se para tratar deste caso o Secretário Adjunto da Segov Luiz Calixto, o chefe da Ouvidoria Aurimar França e o Delegado Geral da Polícia Civil Henrique Maciel que afirmou que pela gravidade das ameaças as investigações estão sendo conduzidas com rigor sob o comando do Delegado Rômulo Carvalho da Delegacia daquele município.