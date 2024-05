Médica acreana desaparece após fugir de inundação no RS

Familiares da médica acreana Sabrina Antônia Paiva da Silva estão à sua procura na região sul do Brasil depois que a casa onde ela morava foi alagada no desastre hidrológico no Rio Grande do Sul. A filha dela, de 5 anos, foi resgatada pelo Conselho Tutelar em Santa Catarina.

De acordo com informações de familiares de Sabrina relatadas ao ac24horas, a médica e a filha foram ao Rio Grande do Sul depois que a mesma recebeu uma oferta de trabalho, há cerca de seis meses.

Na última segunda-feira (13), Sabrina Antônia falou à família que estava fugindo com a filha da inundação, já que a água havia alcançado a residência onde morava. Depois disso, nenhuma outra informação foi dada pela médica.





Em um áudio gravado por uma terceira mulher que acolheu as duas em uma igreja, Sabrina Antônia demonstra uma fala desconexa: “a gente mora na chácara [..] por causa disso […] queria ver minha pressão, só, da outra vez que eu estava com hipotensão eu tava assim e eu quase morri, e aí… Eu tava no Rio Grande numa cidade segura, quando a gente foi para Porto Alegre tava alagando, a gente veio por cima”, diz Sabrina. Uma foto do mesmo momento da gravação mostra a médica molhada e aparentemente assustada.

Segundo uma tia de Sabrina, uma auxiliar do Juizado da Infância ligou para avisá-la de que o Conselho Tutelar resgatou a criança, mas a médica fugiu do veículo oficial e não pôde mais ser encontrada. Diante da situação, em audiência remota ocorrida ontem, a guarda da criança foi passada para uma familiar, que tenta levantar fundos para bancar a viagem de resgate à criança e as buscas por Sabrina.

O PIX em que devem ser transferidas doações para bancar o custo da viagem do resgate da criança é (68) 9999-8452, em nome da Maria do Perpétuo do Socorro Paiva de Oliveira.