Trabalhador cai de motocicleta ao colidir veículo em vaca em ramal de Capixaba

O motociclista Airton Sena Ribeiro da Silva , 18 anos, ficou ferido após colidir seu veículo contra uma vaca que estava solta no ramal Brasil/Bolívia, localizado na zona rural de Capixaba, na noite dessa segunda-feira (3).

O acidente acontece quando ele estava voltando do trabalho. O animal teria atravessado na frente do motociclista e com impacto o condutor caiu.

Uma ambulância do suporte básico do SAMU foi acionado para socorrer a vítima, que foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio de Branco.

Airton Sena foi entregue ao setor de traumatologia para maiores avaliações com deformidade no tornozelo direito e escoriações, mas em situação estável.