Parque Ipê será ampliado com praça de alimentação, espaço pet, academia e quadra esportiva

A Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb) apresentou nessa terça-feira, 11, ao governador Gladson Cameli, a proposta de revitalização do Parque Ipê, em Rio Branco, área que serve como entretenimento e lazer para as famílias da capital acreana.

A iniciativa busca a ampliação e modernização da ciclovia, com a construção de uma praça de alimentação, academia, espaço infantil e outro para passeio com animais de estimação, quadras esportivas, além do aumento dos estacionamentos.

Para o secretário da Sehurb, Egleuson Santiago, a ação busca trazer qualidade de vida para toda a população, além do local poder vir a se tornar um dos maiores complexo de lazer no município, com mais comodidade e diversão.

“Apresentamos a continuidade da construção de conjuntos habitacionais em Rio Branco, com a construção de 19 casas no Conjunto Jequitibá e o projeto de revitalização do Parque Ipê, que irá trazer mais qualidade de vida para a nossa população. É isso aí, vamos avançar”, declarou.