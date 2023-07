Dois alunos de escola pública são mortos com tiro na cabeça na Capital do Acre

Dois adolescentes foram mortos a tiros no final da manhã desta quarta-feira, 12, ao saírem da escola, sitiadas em bairros diferentes e com diferença de aproximadamente uma hora entre o primeiro e segundo crime.

Primeiro, o jovem Henrique Miranda, de 15 anos, sofreu um tiro na cabeça após deixar a Escola Antônia Fernandes, no bairro Santa Inês, Segundo Distrito de Rio Branco.

Pouco depois, o estudante Adriano Barros Cataiana, de 15 anos, também foi assassinado com um tiro na cabeça quando estava dentro de um ônibus indo para aula, na Rua Luiz Morais, no bairro Tancredo Neves, parte alta de Rio Branco.

Testemunhas relataram que Henrique teria sido chamado por membro de uma organização criminosa para falar sobre uma live que ele havia feito e que apareceu fazendo o símbolo “2” com os dedos, momento em que levou o disparo de arma de fogo. Segundo informações da família, o rapaz não tem envolvimento com o crime organizado.

Já Adriano estava na parada de ônibus no bairro Caladinho, com vários estudantes, incluindo o autor homicídio, e depois de entrarem no veículo, o suspeito efetuou um disparo na cabeça do estudante, que morreu sentando numa cadeira do coletivo.