Humaitá joga em Manaus pela Série D do Brasileiro

O Humaitá vai tentar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste domingo, 5, jogando contra o Manaus, na capital amazonense.

Após ter perdido em casa para o Porto Velho na estreia, o Tourão de Porto Acre tentar somar pontos fora de casa para conseguir brigar com uma das quatro vagas do grupo A1 para a próxima fase da competição nacional.

A partida acontece na imponente Arena da Amazônia, às 14h30. O Manaus empatou na primeira rodada com o Trem do Amapá e também busca a primeira vitória.

O Rio Branco, o outro representante do Acre, empatou ontem em 0 a 0 no Florestão com o Princesa do Solimões.