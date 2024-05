Chuvas no RS: número de mortos sobe para 66 com 101 desaparecidos

Balanço divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul na manhã deste domingo mostra que o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada subiu para 66. Ainda há seis possíveis óbitos em investigações e 101 desaparecidos. As chuvas já afetam 332 dos 497 municípios.

Além dos óbitos, o estado contabiliza 155 feridos. Ao todo, 707.190 pessoas foram afetadas pelas tempestades em território gaúcho, sendo que 80.573 estão desalojadas e 15.192 estão em abrigos.

Marca já supera a última tragédia ambiental do RS, em setembro de 2023, quando 54 pessoas morreram.

Alerta de ‘inundação severa’

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta, na noite deste sábado (4), para a elevação do nível do rio Guaíba, afetado por fortes chuvas na última semana. Neste domingo, o nível do Guaíba chegou a 5,30 metros de altura às 7h. Os dados são da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA), em colaboração com o Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O Guaíba já havia superado o recorde de maior nível neste sábado, de acordo com dados do SNIRH, ao atingir a marca de 5,24m. O registro anterior de 4,76m foi anotado há 83 anos, nas cheias de 1941.

O alerta da Defesa Civil vai para as áreas mais baixas da Região Metropolitana, apontando para risco de “inundação severa” nas próximas 24 horas. O órgão orientou ainda para evacuação imediata de moradores das áreas de risco de municípios como Porto Alegre, Guaíba, Barra do Ribeiro, Gravataí, Canoas, Charqueadas, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e Taquara. E, juntamente com o alerta, a Defesa Civil publicou um mapa que conta com uma mancha vermelha apontando as áreas de risco.

Fonte: Revista Exame