Acreana Marina Silva agradece Madonna por homenagem

A acreana Marina Silva, atual ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, agradeceu em rede social por ter sido lembrada no show da cantora norte-americana Madonna, ocorrido na noite desse sábado, 4, no Rio de Janeiro.

Madonna homenageou a vereadora carioca assassinada em 2018, Marielle Franco (Psol), a ministra Marina Silva, além de outras personalidades brasileiras durante o show na praia de Copacabana.

A homenagem ocorre na apresentação de “Music”, com imagens de diversas figuras públicas exibidas no telão do último show da “Celebration Tour”.

“Muito honrada por ter sido lembrada no show da Madonna ao lado de brasileiras e brasileiros de imenso valor e contribuição artística, política e social de nosso país. Muito obrigada, Madonna”, escreveu a acreana.

Segundo a Riotur (Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro), cerca de 1,6 milhão de pessoas compareceram ao evento.