Prefeito de Rio Branco prestigia posse de novos juízes eleitorais no TRE-AC

Os juízes de direito Fernando Nóbrega da Silva e Leandro Leri Gross foram empossados como membros efetivos do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) para o biênio 2023-2025, em ato solene na noite dessa terça-feira (11) na sede do Tribunal.

Entre as autoridades convidadas, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, compareceu e enalteceu o trabalho da Justiça Eleitoral. Para o gestor, os novos membros enriquecem o TRE-AC.

“Eu conheço o Dr. Fernando desde Acrelândia, e não tenho dúvida de que tanto ele quanto o Dr. Leandro irão ajudar muito nos trabalhos. Sei do seu caráter e dedicação à magistratura e que sempre prezaram por trabalhar de forma transparente e dentro do que a lei permite”, disse o prefeito.

Para presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma da Silva, a renovação da corte é salutar para o exercício.

“Teremos aí já no ano que vem as eleições e novos trabalhos que virão. Tenho a certeza e a convicção de que vossas excelências vem para somar e empenharão esforços para a prestação da justiça eleitoral célere e eficaz”, destacou.

Primeiro a ser empossado, o juiz Leandro Gross é o titular da 3 Vara Cível da Comarca de Rio Branco. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná já exerceu diversas funções no Tribunal de Justiça do Acre e agora passa a ser membro efetivo do TRE-AC, na classe juiz de direito da instituição.

“Temos a missão de preservar, acima de tudo, o interesse do eleitor. Minha atuação será pautada na busca da segurança jurídica das decisões, analisando a Constituição, as leis e os precedentes”, disse em seu discurso de posse.

Atualmente juiz titular da 2ª Vara da Família da capital, Fernando Nóbrega é foi o segundo empossado na classe juiz de direito efetivo da instituição. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, ingressou no Judiciário acreano em 2001

“Esta corte de justiça tem atuado, ao longo dos anos, com o inequívoco propósito de coibir práticas abusivas ou que impliquem em captação ilícita de sufrágio, a fim de preservar a vontade livre do eleitor, que é o protagonista do processo eleitoral”, destacou.

A solenidade foi prestigiada também pelo governador Gladson Cameli; o deputado estadual Eduardo Ribeiro, representando a Assembleia Legislativa do Acre, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre, desembargadora Regina Ferrari; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Rodrigo Aiache; entre outras autoridades, demais membros da corte eleitoral, amigos e familiares dos empossados.

Foto: Renilson Rodrigues/Assecom

Fonte: Prefeitura/Assecom