Saúde realiza programação em alusão ao Julho Amarelo, mês de combate às hepatites

Os casos de hepatite A, B, C e D reduziram no Acre, nos últimos 10 anos, conforme os dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Em 2020, o Ministério da Saúde (MS) publicou uma nota técnica que tornou possível a descentralização do tratamento do Centro de Referência de Medicamentos Especializados (Creme), em Rio Branco, para as farmácias municipais do estado.

Mesmo com avanços significativos, a equipe técnica da Saúde reconhece que ainda há trabalho a ser feito. “Podemos melhorar esses índices, principalmente na busca ativa de possíveis novos casos, por meio dos testes rápidos disponíveis em todas unidades básicas de saúde”, afirmou o chefe do Núcleo Estadual de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) da Sesacre, Jozadaque Beserra.

As regionais de Saúde do Acre já possuem profissionais médicos infectologistas. Isso garante acesso ao tratamento e o acompanhamento por profissionais especialistas àquelas populações da zona rural ou do interior do estado, oportunizando também a reabilitação e possível cura da hepatite C, por exemplo.

Julho Amarelo

Em alusão ao Julho Amarelo, mês de combate às hepatites virais, o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre realizará ações de promoção e prevenção da saúde em algumas unidades de Rio Branco. Dentre as atividades estão a oferta de testes rápidos e a vacinação, além de palestras para orientação e conscientização, destinadas ao público em geral.

A programação terá início no próximo dia 21, com o webinar Julho Amarelo, Situação das Hepatites Virais no Acre, e será mediado pela infectologista Cirley Lobato e o enfermeiro Jozadaque Beserra. No Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, em 28 de julho, algumas ações de saúde ocorrerão, simultaneamente, em vários pontos da capital acreana.

Seminário – Diálogos para a e eliminação das hepatites B e C

Esta semana, o Acre participa do Seminário de Diálogos para Eliminação das Hepatites Virais, em Brasília. A proposta do MS é incentivar os estados na elaboração de um plano de ação para eliminação e/ou redução de possíveis novos casos de hepatites virais, bem como acesso oportuno ao tratamento, quando necessário.