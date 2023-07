Trio é pego ao transportar drogas de Plácido de Castro para Rio Branco; dois foram capturados

Nesta quarta-feira, 12, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma abordagem de rotina no posto de fiscalização na BR-364 quando avistaram um veículo branco, modelo Pálio, e deram ordem de parada. Assim que o carro parou, um dos ocupantes saiu e correu, restando outros dois.

Os PRFs iniciaram uma revista no automóvel e encontraram, no banco de trás, dois sacos com drogas e mais um no porta-malas. As duas pessoas receberam voz de prisão e o fugitivo não foi encontrado.

O homem e a mulher presos informaram que vinham de Plácido de Castro para Rio Branco. Foram apreendidos cerca de 87 kg de drogas divididas entre maconha, pasta base e cocaína.

Fonte: Agazeta.net