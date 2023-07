O que sabemos sobre o Voa Brasil, programa que vai oferecer passagens a R$ 200

O programa do governo federal “Voa Brasil” oferecerá viagens aéreas a R$ 200 a partir de um aplicativo. Os passageiros que se enquadrarem nos requisitos vão poder comprar até quatro viagens por ano.

Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, a iniciativa deve ter início em agosto e irá oferecer 1,5 milhão de passagens por mês.

De acordo com França, a expectativa é de que o programa — que não terá investimento público — atinja sua capacidade máxima em um ano.

O ministro confirmou a participação das companhias Gol, Latam e Azul na iniciativa.

Confira tudo o que sabemos sobre o Voa Brasil:

Passageiros que cumprem os requisitos do programa e não viajaram nos últimos 12 meses deverão baixar um aplicativo do governo federal e cadastrar seus CPFs

No app, os passageiros vão selecionar o percurso que gostariam de realizar (por exemplo, de São Paulo à Manaus ou de Brasília ao Rio de Janeiro)

O mecanismo então vai oferecer opções de datas e voos, sempre no valor de R$ 200, para que o passageiro selecione sua viagem

Cada passageiro que se enquadrar no programa vai poder adquirir quatro passagens a R$ 200 por ano. Ou seja, pode fazer viagens de ida e volta acompanhado de uma outra pessoa.

De acordo com França, com a implementação do Programa Voa Brasil, a expectativa é de que o número de voos aumente no país, especialmente para áreas de baixa procura.

As passagens devem ser ofertados pela companhias aéreas para qualquer trecho em “períodos de ociosidade”, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

Segundo o ministro, o benefício será para voos que estiverem disponíveis nesses períodos, ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho.

Outra novidade é um mecanismo de “cashback” para taxas de embarque. Segundo França, as companhias aéreas vão devolver aos beneficiários do programa parte do valor da taxa.

Esse cashback poderá ser usado para consumo dentro do aeroporto ou em meios de transporte para se deslocar até o aeroporto.