Rússia usa todas as suas forças para manter territórios ocupados, diz Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta sexta-feira (14 de julho) que os ucranianos devem entender que a Rússia estava empregando todos os recursos possíveis para impedir que as forças de Kiev avançassem no leste e no sul do país.

“Todos nós devemos entender muito claramente, o mais claramente possível, que as forças russas em nossas terras do sul e do leste estão fazendo tudo o que podem para deter nossos soldados”, disse Zelensky em seu discurso noturno em vídeo após presidir uma reunião com os principais comandantes.

“E cada mil metros de avanço, cada sucesso de cada uma de nossas brigadas de combate merece gratidão. Todos que partem para o ataque, todos que repelem os ataques inimigos, muito bem, e sou grato a cada um de nossos soldados!”

A Ucrânia lançou uma contraofensiva em mais de 500 dias de guerra, concentrando-se na captura de grupos de aldeias no sudeste e na retomada de áreas ao redor da cidade de Bakhmut, no leste, tomada pelas forças russas em maio, após meses de combates.