Funasa de volta: governo cria comissão para discutir reestruturação do órgão

O governo federal publicou a portaria que determina a criação da comissão que irá definir como a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) será recriada. A oficialização do colegiado que irá elaborar proposta de modernização e reestruturação da entidade foi feita em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta-feira (14).

O colegiado será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades:

Casa Civil da Presidência da República;

Funasa;

Ministério da Saúde;

Ministério das Cidades;

Advocacia-Geral da União;

Três especialistas indicados pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

A Comissão terá o prazo de 30 dias para concluir suas atividades e apresentar um relatório com as seguintes informações:

Análise dos desafios e oportunidades para a modernização da atuação da Funasa;

Avaliação sobre eventuais sobreposições de atribuições da Funasa com outros órgãos;

Proposta de estrutura organizacional da Funasa;

Propostas relativas à modernização e reestruturação de recursos humanos, bens, recursos orçamentários, formas de parcerias e transferências, contratações, patrimônio mobiliário e imobiliário e outras questões administrativas relacionadas ao exercício das competências da Funasa.

Além disso, a CNN apurou que quatro pontos terão prioridade nos debates do colegiado:

Se a Funasa será vinculada ao Ministério da Saúde ou das Cidades;

Qual será o foco de atuação da Fundação;

O orçamento;

Realocação de servidores desviados para outras pastas.

Nos próximos dias, o presidente interino do colegiado, com perfil técnico, será nomeado para que sejam tomadas medidas imediatas.

Historicamente, a Funasa concentrou indicações políticas. A entidade foi extinta em janeiro após a edição de uma Medida Provisória do governo do presidente Lula (PT). O Congresso, no entanto, deixou a MP caducar e a extinção acabou anulada.