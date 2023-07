Mercedes-Benz anuncia primeira grande venda de ônibus após incentivo federal

A Mercedes-Benz do Brasil anunciou na manhã desta sexta-feira (14) a venda de 110 ônibus dentro do programa de vendas de veículos mais baratos do governo federal.

O anúncio foi feito nas presenças do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, na sede da empresa.

Ao todo, foram vendidos 110 ônibus, 90 para a SusanTur, empresa de transporte coletivo do Grande ABC, e 20 para a empresa de viagens Itapemirim.

A nova frota substituirá ônibus antigos que ainda estavam em circulação.

Segundo a montadora, os veículos antigos serão encaminhados para a reciclagem.

Na saída do evento, Alckmin comemorou o desempenho do programa do governo federal para incentivar a indústria automotiva e afirmou que estuda a prorrogação do tempo de concessão dos descontos.

“Estamos estudando a prorrogação, talvez tornar os descontos algo permanente”, disse.

O vice-presidente também comentou sobre as expectativas com a queda dos juros e afirmou que “não tem nenhuma razão” para as taxas continuarem no atual patamar.

“Os juros devem cair na próxima reunião do Copom. Não tem nenhuma razão para continuar. Os juros futuros já caíram”.