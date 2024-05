Jornal Hoje destaca atuação de bombeiros do estado do Acre em resgate no Rio Grande do Sul

Uma equipe de quatro bombeiros do Acre especialistas em salvamento e busca sob escombros chegou ao Rio Grande do Sul e está atuando no auxílio às vítimas do desastre hidrológico que atinge o estado do sul do Brasil desde o dia 29 de abril, quando foi emitido o primeiro alerta vermelho da Defesa Civil.

Uma reportagem exibida no Jornal Hoje (Rede Globo) desta quarta-feira (14), mostra a equipe composta pelo capitão Marcos Corrêa, terceiro sargento Zinho Galvão, terceiro sargento Genilvan Moura e terceiro sargento Ismael Medeiros, fazendo buscas em um barco que, assim como uma caminhonete e equipamentos de salvamento, foram levados do Acre até Porto Alegre (RS).

Os acreanos aparecem fazendo buscas com um apito e os ouvidos atentos aos pedidos de socorro.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sinaliza que o Guaíba atingiu o nível máximo de 5,25 metros na terça-feira (14) e que a tendência é que, agora, ele baixe – de forma lenta e gradual. Enquanto a vazante não acontece, bairros localizados próximos à orla do Guaíba, na Zona Sul, ou no limite de cidades vizinhas e que foram castigadas pelas inundações, na Zona Norte. Também há registros de transtornos aos moradores da região central. Segundo atualização da manhã desta quarta-feira (15), 13,8 mil pessoas estão em abrigos. Ao todo, 157 mil moradores de Porto Alegre foram afetados.

Veja a reportagem do Jornal Hoje:

https://globoplay.globo.com/v/12598158/