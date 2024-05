Polícia prende 3 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), com o apoio da Polícia Penal (PP) prendeu três pessoas na cidade de Mâncio Lima, na região do Vale do Juruá. Duas pessoas foram presas por ordem judicial, por terem em desfavor delas sentenças condenatórias. Outra pessoa foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo o delegado José Obetânio, que preside os inquéritos policias e coordena a delegacia de Mâncio Lima, a polícia chegou aos alvos após minucioso trabalho de investigação. Munidos dos elementos de informação e da colaboração de populares, a autoridade policial representou por medidas cautelares e pela prisão dos indivíduos, que foram prontamente deferidas pelo Poder Judiciário.

Em um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram substâncias análogas a cocaína e maconha com um homem das iniciais R.A.O., de 22 anos. Já outros dois homens, cuja iniciais são: P.V. e M.N.S., foram presos por força de mandado judicial, emitidos pela Justiça do Acre.

A operação contou com a participação de 12 policiais civis e 08 policiais penais em cinco viaturas. Após os procedimentos de praxe na sede policial do município, o trio foi encaminhado para audiência de custódia, e em seguida poderão ser encaminhados ao presídio Manoel Néri da Silva, em Cruzeiro do Sul.

Por Ascom/PCAC