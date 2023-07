Neymar causa tumulto e é vaiado em evento do cantor Thiaguinho no Rio de Janeiro

Mais uma polêmica envolvendo o nome de Neymar viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (3). No último domingo (2), o atacante do PSG esteve no evento Tardezinha, do pagodeiro Thiaguinho e seus artistas convidados, em Niterói, no Rio de Janeiro. Em um único evento, de acordo com sites de notícias, ele se envolveu em duas situações polêmicas.

Em um vídeo compartilhado no perfil no Instagram do apresentador Luiz Bacci, da Record, Neymar aparece em um tumulto onde supostamente seguranças o apartam de uma aparente confusão com outros convidados da área VIP do evento.

Durante o show da Ludmilla, uma das atrações do evento, Neymar foi chamado pela funkeira para subir ao palco. Vídeos que circulam no Twitter mostram que quando o atleta aparece no palco, é recebido por vaias do público.

A reportagem da CNN entrou em contato com a assessoria de imprensa do atacante, que afirmou que não houve confusão. De acordo com a comunicação de Neymar, o vídeo de Bacci mostra fãs tentando contato com o atleta, tentando segurá-lo e pegar seu boné. “Por isso a interferência dos seguranças”, informou a assessoria, que fará contato com o apresentador da Record para corrigir a notícia.