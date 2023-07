Mortes no presídio devem desencadear onda de execuções no lado de fora

As mortes ocorridas no presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, devem desencadear uma nova onda de execuções entre as facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho. O Ecos da Notícia apurou que dos mortos pelo menos 5 corpos que as autoridades devem confirmar mais tarde, a maioria seria de membros do B13.

Regiões da Cidade do Povo e Belo Jardim, onde o confronto entre esses dois grupos é intenso, começam a registrar um movimento atípico. Moradores que não tem nada a ver com a guerra entre as organizações criminosas começam a ligar para parentes informando para chegarem em casa mais cedo se precavendo de confrontos que podem resultar em mais mortes do lado de fora da unidade prisional.

Em contrapartida, o governo anunciou que a segurança nos presídios foi reforçada com o incutido de evitar novos motins.

O promotor Tales Tranin, do Ministério Público, informou que os detentos começaram a largar as armas e se entregarem gradativamente. A expectativa é que com a entrada dos peritos do Instituto Médico Legal, os dados oficiais sejam divulgados.