Membros do CV invadem ala do Bonde dos 13 e pelo menos 5 foram mortos

A rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que ocorre desde a manhã desta quarta-feira, 26, não foi controlada ainda pelas forças de segurança, mas informações apuradas pelo Ecos da Notícia apontam para ao menos cinco mortes na ação e alguns feridos. O governo do Acre não confirma as mortes.

A reportagem apurou que membros do Comando Vermelho teriam invadido uma ala em que faccionados do Bonde dos 13 estariam alojados e no confronto, pelo menos 5 acabaram mortos. Não se sabe a quantidade exata de qual bando acabou executada.

Mais informações em instantes!