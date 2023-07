Ministério Público Militar pede para Exército explicar razão de Cid usar farda na CPMI

O Ministério Público Militar (MPM) deu um prazo de dez dias para que o Comando do Exército explique a orientação para que o tenente-coronel Mauro Cid comparecesse fardado ao seu depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques terroristas de 8 de janeiro.

O despacho afirma que, em nota, o Exército informou que o ajudante de ordens foi orientado pelo comando da corporação a comparecer fardado à CPI, “pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela Força”.

O requerimento foi feito pela deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) sob o argumento de que o uso da farda por Cid mancha a imagem do Exército.

“Neste sentido, o uso da farda pelo tenente-coronel o coloca como representante das Forças Armadas em depoimento como testemunha por envolvimento em um crime, maculando a imagem da instituição”, está no despacho.

A deputada disse ainda que a convocação aprovada pela CPMI não envolve o Exército na justificativa, não havendo motivo, portanto, para a orientação do uso da farda.

“Conforme o requerimento de convocação aprovado na CPMI, anexo, a justificação para a presença do tenente-coronel não envolve o Exército, mas apenas as suas condutas individuais, não tendo motivo para a orientação do uso da farda, portanto”, afirma Luciene.