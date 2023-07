Polícia Federal investiga servidores da Caixa por suposta fraude de R$ 2,5 milhões

Funcionários da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema, segundo a PF. Foram identificadas 842 registros de ocorrências ilícitas denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, nove no entorno de Brasília dois no Maranhão e um em São Paulo.