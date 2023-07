Calor recorde nos Estados Unidos mata cactos, plantas adaptadas ao calor e à aridez

As altas temperaturas recordes no Arizona, estado no sudoeste dos EUA, combinadas com a falta de monções sazonais, fizeram com que os cactos saguaro no Desert Botanical Garden ficassem “altamente estressados”, de acordo com a diretora científica Kimberlie McCue.

Ela disse que um saguaro pode parecer “bastante normal” ou se apresentar um pouco mole antes de desmoronar repentinamente e revelar que está apodrecendo de dentro para fora devido ao estresse relacionado ao calor.

Todo mês de fevereiro, o Desert Botanical Garden faz um inventário de seus cactos saguaro e avalia a condição de cada um. McCue disse que desde 2020, quando as temperaturas recordes causaram estresse em muitos dos saguaros, ela e sua equipe viram mais cactos do jardim morrerem.

Os recordes de calor atuais estão levando alguns dos cactos afetados anteriormente ao limite, fazendo com que percam membros e até desmaiem.

Os cactos realizam funções essenciais à noite, quando abrem seus estômatos, ou poros, e realizam uma troca gasosa na qual absorvem o dióxido de carbono que usam para fotossintetizar durante o dia.

Mas como as noites em Phoenix experimentaram calor recorde, McCue disse que isso sufoca e estressa os saguaros, que os desidrata e os torna mais suscetíveis a infecções e insetos.

Os saguaros são “lindamente adaptados ao calor e à aridez, mas têm seus limites”, disse McCue.

Phoenix é uma das nove cidades dos EUA onde pelo menos 1 milhão de pessoas vivem em bairros que atingem cerca de 5 °C mais altos do que as áreas circundantes, mostrou uma análise da Climate Central.

Mas em Tucson, onde as temperaturas são um pouco mais baixas, admiradores de plantas como Erik Rakestraw não estão vendo o mesmo sofrimento nos saguaros locais.

Ele atribui a perseverança dos cactos de Tucson à falta de um efeito de “ilha de calor” que Phoenix está experimentando.

Rakestraw, curador de botânica do Arizona-Sonora Desert Museum, disse que as plantas domesticadas perto das paredes – em vez das selvagens – são mais propensas a sofrer efeitos negativos devido ao calor reflexivo.

No entanto, ele disse que a maior ameaça aos saguaros é que, à medida que as temperaturas esquentam com o tempo, as novas gerações de espécies de cactos terão dificuldade para crescer.