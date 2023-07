Médico do Acre que enfrentava acusação de tráfico de mulheres é absolvido pela justiça

O Tribunal Regional Federal Da Primeira Região decidiu que o médico Thiago Celso Andrade Reges, 36 anos, é inocente da acusação de tráfico internacional de mulheres que teria supostamente praticado ao levar mulheres do Acre para se prostituir na Bolívia.

Conforme entendimento do Desembargador Federal Néviton Gued a lei só considera criminosa a conduta de quem promove o tráfico de pessoas, mediante grave ameaça, violência, coação o, fraude ou abuso. “No caso, da leitura dos depoimentos das apontadas vítimas, observa-se que elas foram para a Bolívia e tinham conhecimento de que iriam se prostituir, tudo indicando que as mulheres estavam cientes das condições oferecidas na Bolívia, tendo viajado por livre e espontânea vontade”, diz parte da decisão.

Médico se diz inocente em investigação sobre exercício ilegal da medicina

Thiago também chegou a ser alvo de uma operação policial no Ceará em março deste ano, acusado de exercer a medicina de forma ilegal, quando teve o seu CRM cassado. Thiago diz que vai provar que nunca exerceu a medicina de forma ilegal.

“Eu nunca exerci a medicina de forma ilegal. São acusações falsas e levianas oriundas de uma investigação policial sem fundamentação alguma, passando até por cima da lei com mentiras e fraudes Meu diploma de médico foi revalidado e confirmado dentro da legalidade. O Conselho Regional de Medicina do Ceará cassou meu registro sem me ouvir e sem me dá o direito a defesa”, afirma.

O médico afirma que foi vítima da própria faculdade boliviana onde se formou. “Todo mundo sabe que existem faculdades bolivianas que cobram valores quando sabem que o médico conseguiu revalidar o diploma. Eles me procuraram, eu disse que não tinha mais nenhum compromisso com eles. O Conselho de Medicina do Ceará cancelou meu registro apenas por ter recebido supostos emails da faculdade de Cochabamba. Já foi feita uma perícia onde comprova que meu diploma não tem alteração, já recorri da decisão na justiça federal e com todas as provas que tenho, não há dúvida de que serei inocentado”, garante Thiago.