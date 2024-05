Acreana que desapareceu ao fugir de enchente no RS é encontrada por bombeiros

A médica acreana Sabrina Antônia Paiva da Silva, que foi dada como desaparecida depois que saiu com a filha de 5 anos do Rio Grande do Sul com destino a Santa Catarina na última segunda-feira (13), foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (15) e está sendo tratada em uma unidade de saúde. Ao ac24horas, familiares informaram que o quadro de saúde dela é estável.

A família da mulher recebeu uma ligação do Corpo de Bombeiros de Balneário Camboriú informando que Sabrina Antônia foi resgatada, passa por exames médicos e está medicada em um hospital. Ainda são desconhecidos o contexto do encontro.

Agora, a família da médica pede ajuda para custear o resgate de Sabrina e da filha de 5 anos, que de acordo com audiência judicial remota ocorrida na terça-feira (14), está sob guarda de uma tia que ainda não conseguiu fundos suficientes para toda a viagem. O PIX em que devem ser transferidas doações para bancar o custo da viagem de resgate é (68) 9999-8452, em nome da Maria do Perpétuo do Socorro Paiva de Oliveira.

Entenda

De acordo com relatos da família à reportagem, Sabrina foi vista com a filha de 5 anos na segunda-feira (13) em Balneário Camboriú. Ambas estavam sujas, molhadas, com fome, e a médica afirmou ter sido vítima de um assalto.

Na ocasião, uma mulher as acolheu em uma igreja enquanto a Prefeitura de Balneário Camboriú foi alertada da situação de vulnerabilidade da criança, quando uma equipe de assistentes sociais compareceram ao local e fizeram o resgate.

No entanto, em algum momento do traslado de mãe e filha, Sabrina abriu a porta da van e tomou rumo ignorado, enquanto a criança foi colocada sob os cuidados do Conselho Tutelar. Daí em diante, a família recebeu ligação do Juizado da Infância notificando o caso e populares ligaram informando que Sabrina Antônia perambulava em aparente confusão mental pelos municípios de Balneário e Itajaí.