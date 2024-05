Governo libera piscina do Cean para alunos da rede pública do Acre

Em notícia divulgada pelo portal do governo, o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), professor Aberson Carvalho, explicou a utilização da piscina ao lado da escola de tempo integral Armando Nogueira por parte dos alunos da rede pública.

De acordo com o secretário, a ideia é otimizar a utilização da piscina, valorizando os investimentos que foram realizados no equipamento, tanto na manutenção quanto na limpeza. “Então, estamos abrindo para que os nossos estudantes tenham mais uma opção de atividade para garantir uma melhor utilização dela”, explicou.

Serão colocados dois professores, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. “Assim, vamos abrir a possibilidade do aluno se adaptar ao seu contraturno e fazer o exercício da natação”, disse.

“Essa opção que está sendo apresentada aos nossos estudantes busca fortalecer as ações que a Educação oferece a toda a comunidade. Assim, teremos turmas que serão formadas em horários específicos, garantindo o funcionamento e o atendimento de toda a comunidade escolar”, ressaltou.

Ainda de acordo com o secretário, a piscina ao lado da escola Armando Nogueira é olímpica, a única do nosso estado. “E ela está em perfeito estado para uso por parte da população e o que estamos buscando é valorizar esse investimento feito pelo Estado”, afirmou.

Ele esclareceu, ainda, que a utilização do espaço por outros órgãos e entidades trata-se de uma questão de agendamento. “Estamos falando de uma piscina de 50 metros com 10 metros de largura e quando se faz um trabalho de natação se utiliza um raio menor para se ter um maior controle, lembrando que é um equipamento voltado para a educação, mas temos parceria com várias instituições como o Corpo de Bombeiros”, frisou.