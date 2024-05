Dono de distribuidora é preso com escopeta e maconha no Vila Acre

O proprietário de uma distribuidora que já vinha sendo investigado por suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região da Vila Acre, foi preso na segunda-feira (13) numa ação do Grupo Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar.

Em seu poder, foram apreendidas uma escopeta calibre 32 e considerável quantidade de maconha. Ao ser interrogado, disse que a arma era para se defender de faccionados e a droga seria para consumo pessoal.

Policiais informaram que o comerciante já vinha sendo monitorado sob suspeita de manter um ponto de venda de drogas na distribuidora localizada na Rua Austregésilo de Athayde, na região do bairro Vila Acre. Era também suspeito de ter contatos com pessoas ligadas ao crime organizada.

Apresentado na Delegacia de Flagrantes, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo adulterada e tráfico de entorpecentes.