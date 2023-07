Na noite desta sexta-feira 7, a vítima de uma tentativa de homicídio na Cidade do Povo, Jemesson Pereira dos Anjos, 28 ano , foi transferido para Pronto Socorro de Rio Branco após ser resgatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ser encaminhado para UPA do 2°Distrito.

Devido a gravidade do ferimento, o rapaz foi levado ao PS. Jameson foi baleado na virilha do lado direito, na mesma casa onde Thiago Melo Mendonça, 27 anos, foi executado.