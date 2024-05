Vasco volta a ter a quinta maior torcida do Brasil; confira o ranking atualizado

Um dos principais apontamentos da nova pesquisa Quaest/CNN/Itatiaia é o avanço do Vasco no ranking das torcidas. O clube de São Januário voltou a assumir a quinta posição no ranking dos times de futebol do Brasil com maior número de torcedores.

O Cruzmaltino contava com 4% da torcida no estudo de 2023, contra 5% de Galo e Cruzeiro. Agora a situação se inverteu, pois é o Vasco quem soma 5%, contra 4% dos dois rivais mineiros. É importante destacar que essa alteração está dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 1,4 ponto percentual.

O caráter nacional da torcida vascaína é um diferencial a favor do time de São Januário nessa batalha com os mineiros pelo quinto lugar do ranking das torcidas.

No levantamento do ano passado, o Vasco tinha 46% dos seus fãs no Sudeste, com outros 46% nas regiões Norte e Nordeste. A pesquisa atual mostra que 41% dos vascaínos estão no Sudeste e 39% no Norte e Nordeste.

Concorrente do Vasco neste quesito, o Galo tem 97% da torcida concentrada em Minas Gerais, já o Cruzeiro tem 98% dos torcedores em território mineiro.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa O Maior Raio-X do Torcedor ouviu 6.373 pessoas no total, sendo 5.023 entrevistas aprofundadas com torcedores de 278 cidades. Dos entrevistados, 714 são crianças de 7 a 15 anos.

A coleta foi realizada entre 27 de abril e 1º de maio de 2024, por meio de entrevistas face a face com questionários estruturados. A margem de erro estimada é de 1,4 ponto percentual, com nível de confiabilidade de 95%.