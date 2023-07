Palmeiras x Flamengo: horário e escalações,onde assistir ao vivo

Os dois times se reencontram pela primeira vez após decidirem a Supercopa do Brasil, em Brasília, no jogo que abriu a temporada do futebol brasileiro em 2023. Na ocasião, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 e ficou com o título.

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão e distante dez pontos do líder Botafogo, o Palmeiras entra em campo ciente da importância do confronto direto contra o Flamengo. Com 23 pontos e na quarta colocação, o Verdão está a dois pontos do rival desta noite, que ocupa a terceira colocação. Por isso, o jogo é considerado crucial para a sequência do Palmeiras na disputa pelo título.

O Flamengo chega embalado por quatro vitórias seguidas e uma sequência com apenas uma derrota em 15 jogos. A vitória em cima do Athletico-PR na Copa do Brasil faz o Rubro-Negro ter confiança para enfrentar o Palmeiras no Allianz. Sampaoli, por sua vez, não poderá contar com três titulares: Pulgar, suspenso, e Léo Pereira e Gabigol que se recuperam de suas respectivas lesões. O triunfo é importante para se manter entre os primeiros colocados.

Transmissão



O sportv e o Premiere transmitem a partida ao vivo;

O ge acompanha os lances em Tempo Real (clique aqui para seguir).





Escalações prováveis