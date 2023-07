Humaitá vence Trem no Amapá e volta ao G4 na Série D; São Francisco perde mais uma

Foto: Franselmo George

O Humaitá conquistou neste domingo, 16, no estádio Zerão em Macapá, uma importante vitória na briga por uma das vagas do Grupo 1 na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

A vitória por 1 a 0, graças ao gol de Igor Dias recolocou o Tourão de Porto Acre no G4. Com o resultado, o time acreano precisa apenas de si para se classificar. Na última rodada da primeira fase da competição, o Humaitá enfrenta o Nacional de Manaus no estádio Florestão.

São Francisco perde jogando em casa

O São Francisco, que não já não tem mais chances de classificação, perdeu em casa para o Princesa do Solimões, adversário direto do Humaitá pela última vaga do grupo à próxima fase.

O time amazonense venceu por 3 a 0 com gols de Bombado, Juninho e Max

Veja a classificação após a penúltima rodada.

Nacional (AM) – 27

Tuna Luso (PA) – 25

Águia de Marabá (PA) – 23

Humaitá – 18

Princesa do Solimões (AM) – 18

São Raimundo (RR) – 15

São Francisco – 9

Trem (AP) – 8